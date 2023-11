De Nederlandse topscorer die op een kruispunt staat bij Borussia Dortmund – Voetbal International

Julian Rijkhoff (18) maakt de laatste weken weer gemakkelijk zijn doelpunten in het shirt van Borussia Dortmund. Toch lijkt een doorbraak in het eerste elftal nog ver weg voor de Nederlandse doelpuntenmachine. Een vertrek in januari valt daardoor niet uit te sluiten. ‘We hadden gehoopt dat Julian inmiddels iets verder zou zijn bij Dortmund’, bevestigt zaakwaarnemer Dick van Burik.