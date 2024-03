De mysterieuze vrouw achter de Solana memecoin Donald Tremp

Memecoins zijn weer helemaal hot and happening en met name op de blockchain van Solana. Niet lang geleden ontstond er met Political Finance (PoliFi) memecoins een nieuwe categorie. Onder die nieuwe memecoins bevindt zich ook Donald Tremp en we moeten toegeven dat deze memes behoorlijk grappig zijn.

Al zegt dat natuurlijk nog niets over de prestaties van de munten, die uiteindelijk geen fundamentele waarde met zich meedragen.

De opkomst van PoliFi-memecoins

De afgelopen weken zijn er meerdere tokens gelanceerd met een politiek thema op Solana. Stuk voor stuk zijn ze gebaseerd op de Spoderman meme, een slecht getekende versie van Spiderman op MS Paint. Donald Tremp is een “versie van Donald Trump” met een persoonlijdsprobleem.

Ondertussen hebben we Donald Tremp, Jeo Boden en Elizabeth Whoren al gehad. Donald Tremp werd geboren op 28 februari en was in het begin een fractie van een cent waard. Sindsdien schoot de token omhoog naar 63 cent en inmiddels staat er een…