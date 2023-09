De Motorola edge 40 Neo is een luxe ogende, betaalbare smartphone

De Motorola edge 40 Neo is verkrijgbaar in twee uitvoeringen met een ‘vegan leather’ achterzijde, waarvan één deze fraaie ‘Caneel Bay’ kleur heeft.

Met de edge 40 Neo completeert Motorola de edge 40-lijn van dit jaar. Het waterdichte toestel combineert een fraai design met een bescheiden prijs. Om de keuze moeilijk te maken, komt de fabrikant ook met de Moto G84 5G – en een nog goedkopere Moto.

Vorig jaar introduceerde Motorola vijf toestellen onder de edge 30 vlag. Dit jaar houdt het bedrijf het bij een iets bescheidener aantal van drie. De edge 40 en de edge 40 Pro krijgen nu gezelschap van de edge 40 Neo, het voordeligste model in deze luxere lijn van het merk. Daarnaast introduceert Motorola een aantal nieuwe modellen in de G-lijn, te weten de Moto G84 5G, de Moto 54 5G en de Moto G14. Met name de keuze tussen edge 40 Neo en G84 5G kan een uitdagende zijn, voor wie eenmaal besloten heeft voor een ‘Hello Moto’ toestel te gaan.

Motorola edge 40…