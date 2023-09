De Metaverse: een stand van zaken

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

In 2021 veranderde een van de grootste internetbedrijven ter wereld van naam en zou het door het leven gaan als Meta. De naamsverandering stond volledig in het teken van ‘de Metaverse’: een alternatieve, digitale wereld die de toekomst moet bepalen. De vraag is natuurlijk: doet die dat ook?

Kunnen we vandaag eigenlijk al spreken van een metaversum? Ja, maar tegelijkertijd ook niet écht. Wie het over de metaverse heeft, bedoelt daarmee doorgaans een netwerk van virtuele ruimtes die toegankelijk zijn in VR. Over een aantal aspecten van die definitie is op dit moment echter discussie mogelijk. Ja, er bestaan vandaag al netwerken waarmee je in virtuele ruimtes terecht kan. Nee, want al die verschillende netwerken zijn nog niet echt op elkaar aangesloten. Ook over hoe gebruikers toegang kunnen krijgen tot de alternatieve…