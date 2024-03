‘De media behandelen mij anders dan andere spelers’ – Voetbal International

‘Ik wil de media niet aanvallen. Ik snap het spelletje. Ze schrijven niet echt over mij, het lijkt erop alsof ze over het karakter ‘Marcus Rashford’ schrijven. Het kan niet gewoon een jongen van 26 zijn tijdens een avondje uit, of een gozer die een parkeerboete krijgt’, aldus de Mancunian, die ervaart dat hij anders wordt behandeld dan andere voetballers.

‘Het moet gaan over hoeveel mijn auto kost, het gokken van mijn weeksalaris, mijn sieraden of zelfs mijn tatoeages. Het moet gaan over mijn lichaamstaal, mijn morele waarden, mijn familie en mijn voetbaltoekomst. Dat is niet bij alle spelers zo, laten we het daar maar bij houden’, concludeerde Rahsford tegenover The Players’ Tribune, die uitlegde hoe moeilijk zijn…