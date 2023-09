‘De materiaalman van Feyenoord hoeft de shirtjes niet eens uit te wassen’

Feyenoord leek zondagmiddag met twee vingers in de neus op weg naar een zege in de Klassieker. De Rotterdammers keken na één speelhelft tegen een 0-3 voorsprong aan en hadden weinig te duchten van Ajax. De analisten van Studio Voetbal vragen zich af of Feyenoord het ooit zo makkelijk heeft gehad in een Klassieker.

“De inspanning was echt minimaal. Ik denk dat de materiaalman van Feyenoord de shirtjes überhaupt niet hoeft te wassen. Ik denk dat de spelers niet eens gezweet hebben”, begint Ibrahim Afellay. “Feyenoord heeft nog nooit zo weinig heeft hoeven geven tijdens een Klassieker”, gaat de oud-middenvelder annex aanvaller verder.



Rafael van der Vaart is het met zijn collega eens en noemt het ‘bizar’ dat Feyenoord zo weinig te vrezen had van de Amsterdammers. “Ik denk dat Calvin Stengs twee ballen heeft aangeraakt, en zo kan ik er nog een paar opnoemen. En toch winnen ze gewoon met 0-3. Heel gek als je zat te kijken, naar…