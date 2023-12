De markt loopt ver vooruit op het succes van Besi

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden





Besi is dit jaar met afstand het best presterende aandeel in de AEX Index. De koers van de chipmachinemaker steeg in elf maanden met maar liefst 140%.1 Alleen sectorgenoot ASM International komt enigszins in de buurt met 102%, daarna volgt informatieleverancier RELX met 38%. De stijging is opmerkelijk, omdat Besi al geruime tijd last heeft van dalende omzetten vanwege de economische recessie. De Engelse toverwoorden zijn advanced packaging, waardoor beleggers wereldwijd het bedrijf uit Duiven een grote toekomst toedichten. Het perspectief is zonder meer daar. Toch is er een risico dat de huid verkocht is, voordat de beer geschoten is.





BE Semiconductors, hoofdkantoor Duiven, Nederland



Wat is advanced packaging?



Zeg je Besi, dan zeg je hybrid bonding. Hybrid bonding…