De MacBook Pro 14 inch komt ook in een ‘gewone’ M3-variant

De snellere versies van de MacBook Pro M3 zijn er in de nieuwe kleur spacezwart.

De Apple MacBook Pro M3 komt in 14 en 16 inch – óók met een standaard M3, naast de M3 Pro en M3 Max. De 13-inch MacBook Pro verdwijnt.

De nieuwe Apple M3 processors verschijnen uiteraard niet in het luchtledige. Apple brengt tegelijk nieuwe MacBook Pro M3 modellen uit. Opvallend is dat – in tegenstelling tot vorig jaar – er ook een MacBook Pro M3 komt met een ‘gewone’ M3 processor: geen M3 Pro of M3 Max dus. Tegelijkertijd verdwijnt de 13-inch MacBook Pro, waarmee de scheiding weer wat duidelijker wordt. De MacBook Air is er in 13 en 15 inch, de MacBook Pro in 14 en 16 inch. Daarmee haakt Apple overigens aan op een trend die ook bij Windows laptops zichtbaar is: de 14- en 16-inch modellen worden op de (semi)professionele gebruiker gericht, de 13 en 15 inch laptops lijken primair voor consumenten bestemd. Al zijn er altijd uitzonderingen.

Apple MacBook Pro M3: nu ook…