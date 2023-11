De luxueuze villa van bekende rapper Drake in Toronto

Drake, wie kent hem niet? De wereldbekende rapper, producer en acteur is niet alleen bekend vanwege zijn talent, maar ook om zijn luxueuze levensstijl.

Drake, wie kent hem niet? De wereldbekende rapper, producer en acteur is niet alleen bekend vanwege zijn talent, maar ook om zijn luxueuze levensstijl. Zijn huis is daarop zeker geen uitzondering. Af en toe deelt de rapper een kleine snippet van zijn mansion op Instagram. Drake woont in een prachtige villa in Toronto; na een aantal jaren in Los Angeles wilde hij toch weer terug naar zijn geboorteplek. De villa van Drake heeft een kleine 100 miljoen gekost. Als jij je ook afvraagt waar al dat geld naartoe gaat, dan ben je hier op de juiste plek. In deze blog nemen we een kijkje in de geweldige villa van Drake.

Terug naar Toronto

Drake heeft de keuze gemaakt om Los Angeles in te ruilen voor Toronto. Hij heeft zijn huis daar zelf laten bouwen en het doel was om de fundering zo sterk te maken dat het…