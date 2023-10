De Logitech Zone Wireless 2 headset heeft een vervangbare accu

De Logitech Zone Wireless 2 moet betere geluidskwaliteit en ruisonderdrukking bieden dan de voorganger.

Met de Zone Wireless 2 brengt Logitech een nieuwe versie uit van zijn luxe headset voor de werkende mens. Of die nu thuis of in een kantoortuin zit, deze hoofdtelefoon moet een betere ervaring bieden bij luisteren én spreken.

De vorige Zone Wireless dateert alweer uit 2019, dus de opvolger komt niet te snel. Gezien de prijsstelling van deze headsets verwacht je ook niet ze snel te vervangen. Er moeten voldoende verbeteringen zijn om daar over na te denken. Of dat zo is, moet je zelf beoordelen, maar Logitech heeft de nodige zaken aangepakt bij de Logitech Zone Wireless 2. Daarbij is ook aan duurzaamheid aandacht besteed. Het is een headset met een verwisselbare accu, en hoewel niet uniek is dat zeldzaam genoeg, dat we het in de kop hebben gezet.

Logitech Zone Wireless 2: meer van (bijna) alles

De nieuwe Zone Wireless 2 is in veel opzichten een…