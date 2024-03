De Logitech MX Brio belooft sprong in beeldkwaliteit

De Logitech MX Brio (en Brio 705 for Business) moet onder elke lichtomstandigheid een goed plaatje neerzetten.

Webcams blijven achterlopen op selfiecamera’s in smartphones. De Logitech MX Brio moet hier verandering in brengen: deze luxe webcam belooft een flinke toename in beeldkwaliteit.

Sinds het einde van de coronapandemie gaat het minder vaak over thuiswerken, maar ondertussen zijn veel bedrijven en werknemers toch in elk geval een deel van de week niet op kantoor. Voor overleg met kantoor is videovergaderen een vaste waarde geworden. Tijdens de pandemie nam de belangstelling voor webcams flink toe, en daarmee ook de kwaliteit. Zelfs in laptops is de doorsnee camera toch een stukje beter dan vóór 2019. Er valt echter nog een wereld te winnen. Met een nieuw vlaggenschip wil Logitech zijn meest geavanceerde webcam tot nog toe introduceren. De Logitech MX Brio vervangt de Brio 4K niet, maar moet wel betere beeldkwaliteit bieden.