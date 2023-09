De Loewe klang mr amp moet consumenten én bedrijven verleiden

De Loewe klang mr amp is een discreet vormgegeven, krachtige versterker met uitgebreide multiroom en streaming functionaliteit.

Sinds een paar jaar timmert Loewe weer hard aan de weg met audiosystemen. De klang mr (‘multroom’) amp moet een veelzijdige versterker worden, die later dit jaar te koop zal zijn.

Bij Loewe denk je misschien eerst aan luxe, exotisch vormgegeven televisies, maar het merk heeft ook een groeiend assortiment audioproducten. Onlangs reviewden we al de klang 3 mr. Die soundbar kenmerkt zich door veelzijdige aansluitmogelijkheden. Bij de Loewe klang mr amp is dat ook het geval. We konden hem even bekijken en beluisteren op IFA dit jaar.

Loewe klang mr amp: voor bedrijven én consumenten

Loewe ontving al een iF design award voor de klang mr amp in 2022 – maar het apparaat is nog altijd niet te koop. Later dit jaar moet daar dan toch verandering in komen. Getuige ook de demonstratie die we kregen op de IFA-beurs in Berlijn, is het…