De LG Signature OLED T is een OLED TV waar je doorheen kunt kijken

De LG Signature OLED T is een transparante televisie. Met een druk op de knop schuift een contrastlaag omhoog, die hem in een ‘gewone’ TV verandert.

LG toont op beurzen al jaren dat het mogelijk is, maar brengt het met de Signature OLED T naar de markt: een doorzichtige televisie.

In de Signature-lijn brengt LG televisies uit die voor gewone stervelingen niet zijn weggelegd. Zoals de oprolbare Signature OLED R, van alweer een paar jaar geleden. Je kan ‘m kopen, als je een inkomen van zes cijfers hebt. Per maand. Vorig jaar kondigde de (bijna) volledig draadloze Signature OLED M aan. Die verwisselt in de 97-inch versie van eigenaar voor een bedrag waar je een aardige middenklasse auto voor kunt kopen, dus verhoudingsgewijs valt dat nog mee. Wat de nieuwe LG Signature OLED T moet gaan kosten, weten we nog niet – maar een transparante televisie zal niet goedkoop zijn.

LG Signature OLED T: kijk…