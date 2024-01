De modewereld is voortdurend in beweging. Elk seizoen brengt nieuwe modetrends met zich mee. Van haute couture tot casualwear, boxershorts tot jurken, de modetrends blijven zich ontwikkelen en veranderen. Hieronder bespreken we enkele van de laatste modetrends. Lees verder voor meer informatie!

Boxershorts

Een item dat we steeds vaker terug zien komen in de modewereld zijn boxershorts. Deze comfortabele en casual onderbroeken zijn niet langer alleen voorbehouden aan mannen. Steeds meer vrouwen ontdekken de voordelen van het dragen van boxershorts, en ook designers spelen hierop in. Zo zien we boxershorts met een high-waist of in opvallende prints. De boxershort wordt zo een statement piece dat gezien mag worden.

Sustainable fashion

Duurzame mode is niet langer een trend, maar een beweging die steeds meer aandacht krijgt. Bij duurzame mode wordt er rekening gehouden met het milieu en de werkomstandigheden van de mensen die betrokken zijn bij de productie van kleding. We zien dan ook steeds meer merken die kiezen voor duurzame materialen en productiemethoden. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan het recyclen en upcyclen van kleding. Sustainable fashion is niet alleen goed voor het milieu, maar kan ook bijdragen aan een bewuste en duurzame levensstijl.

Streetwear

Streetwear is een modetrend die al enkele jaren populair is en steeds meer aan populariteit wint. Het richt zich vooral op de jongere generatie en is een mix van casual en sportieve kleding. Streetwear is ontstaan in de jaren ’80 en ’90 in Amerika en was destijds vooral populair onder jongeren in de hiphopcultuur. Tegenwoordig is streetwear een wereldwijde trend geworden en zijn er tal van merken die zich richten op deze stijl. Een van de belangrijkste kenmerken van streetwear is comfort. Kledingstukken zijn vaak oversized, hebben een losse pasvorm en zijn gemaakt van comfortabele materialen. Hoodies, oversized t-shirts, straight leg jeans en sneakers zijn allemaal populaire items in de streetwear-stijl. Ook accessoires spelen een belangrijke rol in deze trend, denk bijvoorbeeld aan sportieve petten en rugzakken. Wat streetwear zo interessant maakt, is dat het een mix is van verschillende stijlen en invloeden. Zo zijn er elementen uit de hiphop-, skate- en punkcultuur terug te vinden in deze trend. Ook high-end designer merken hebben streetwear omarmd en brengen streetwear-geïnspireerde collecties uit.

Texturen en prints

Een andere modetrend die we in 2024 kunnen verwachten is het gebruik van texturen en prints. Kledingstukken met unieke texturen en patronen zijn een geweldige manier om interesse en dimensie toe te voegen aan elke outfit. Denk bijvoorbeeld aan kledingstukken met reliëf, geweven patronen of opvallende prints. Deze trend is veelzijdig en kan op verschillende manieren worden toegepast, van subtiele texturen op een trui tot opvallende prints op een jurk. Het gebruik van texturen en prints kan een outfit naar een hoger niveau tillen en zorgen voor een echt statement piece. Of je nu gaat voor duurzame mode, streetwear of prints, er is voor ieder wat wils.