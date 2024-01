De kunst van het strategisch notuleren

Regelmatig vergaderen kan de communicatie en samenwerking binnen een organisatie bevorderen. Maar hoe vaak verlaten we een vergadering met een vaag gevoel van wat er is besproken en weten we niet exact wat de volgende stappen zijn? Hier komt de kunst van strategisch notuleren om de hoek kijken, waarbij het maken van verslagen niet alleen een registratie van feiten is, maar een actieve rol speelt in het beïnvloeden van de koers van de vergadering en het stimuleren van effectieve samenwerking.

De essentie van strategisch notuleren

Strategisch notuleren gaat verder dan het simpelweg vastleggen van wat er gezegd is tijdens een vergadering. Het draait om het begrijpen van de doelen van de vergadering en het nauwkeurig vastleggen van informatie die de besluitvorming en actie stimuleert. Hierbij een aantal aspecten om rekening mee te houden:

Voorbereiding is de sleutel

Een strategische notulist bereidt zich grondig voor op de vergadering. Dit betekent het begrijpen van de agenda, de…