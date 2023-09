De komende jaren blijft de EV in gebruik duurder dan benzine

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eens flink zitten rekenen, en wat blijkt: elektrisch rijden is per jaar gemiddeld honderden euro’s duurder dan met een vergelijkbare benzineauto. In de berekening worden de aanschafwaarde, devaluatie en tank/laadkosten bij 15.000 kilometer per jaar en de verzekering en belastingen meegenomen. Mits het beleid wordt aangepast, wordt verwacht dat dit de komende jaren ook nog wel zal blijven.

Overheid stimuleert elektrisch rijden

De kosten van autorijden in Nederland wordt natuurlijk bepaald door de grillen van de markt, maar ook door overheidsbeleid. Aangezien de overheid het wagenpark wil verschonen, stimuleert zij het overstappen naar een elektrische auto. Dat doen ze met maatregelen en subsidies. Toch blijft elektrisch rijden duur, en als we kijken naar de toekomst wordt het er niet beter op.

De crux van het verhaal zit hem vooral in de wegenbelasting. Deze houdt nu eenmaal rekening met het gewicht van een…