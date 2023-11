De knappe zus van Sven Kramer heeft een opvallende functie bij het Nederlands Elftal

Bij de familie Kramer draait alles om sport. Ook de jongere zus van Sven Kramer heeft haar plek gevonden bij een topteam. Brecht Kramer vervult blijkbaar een opvallende maar zéér belangrijke rol bij het Nederlands elftal!

Sven Kramer heeft sportief jonger zusje

We kennen Sven Kramer allemaal natuurlijk wel. Hij is de Nederlands olympisch kampioen op de 5000 meter, olympisch kampioen ploegenachtervolging, olympisch kampioen allround en Europees kampioen Allround. Sven heeft flink wat sportieve prestaties op zijn naam staan. Maar wist je dat zijn zusje ook veel met sport heeft. Brecht Kramer, de jongere zus van Sven, heeft namelijk een functie bij het Nederlands Elftal. Ze is daar de teammanager. En dat houdt in dat zij alles regelt voor de spelers. Hierbij kan je denken aan hotels en vluchten boeken, maar ook andere verzoeken die de spelers misschien hebben. Het is een beetje een van-alles-wat-functie, waarbij er op veel verschillende vlakken heel veel van haar gevraagd wordt….