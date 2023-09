De klimaatneutrale toekomst van Apple uitgelicht

Apple streeft naar een toekomst waarin volledig klimaatneutraal zijn centraal staat. Hun doel is om tegen 2030 gebruik te maken van duurzame materialen, hernieuwbare energiebronnen en milieuvriendelijke verzendmethoden. Er is een start gemaakt met het maken van stappen in die richting, zoals duidelijk werd tijdens het jaarlijkse Apple-event. Tijdens dit evenement werd hun allereerste CO2-neutrale product geïntroduceerd: het volledig vernieuwde assortiment van de Apple Watch.

In dit artikel lees je meer over dit baanbrekende CO2-neutrale product van Apple en de toekomstplannen die het bedrijf heeft om dit ambitieuze doel te bereiken.

Maak kennis met het eerste CO-2 neutrale product

Tijdens het jaarlijkse Apple-event werd het allereerste CO2-neutrale product van dit merk geïntroduceerd, genaamd het CO2-neutrale Apple Watch-model. Met een indrukwekkende vermindering van 75 procent in uitstoot tijdens het productieproces. Maar om het deze naam te geven, moest het…