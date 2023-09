De Kingston XS1000 haalt maximaal 10 Gbps – en dat is prima

De Kingston XS1000 externe SSD is lekker klein, en werkt met veel laptops en desktop pc’s samen op topsnelheid.

De Kingston XS2000 is een hele mooie externe SSD, maar er zijn maar weinig PC’s met de vereiste 20 gigabit USB-aansluiting. De Kingston XS1000 sluit beter aan bij wat de markt te bieden heeft.

We hebben er al vaker over geschreven: USB 3.2 Gen 2×2 is een standaard die voornamelijk op papier leuk is. In de praktijk tref je hem zelden aan. Alleen op zelfbouw pc’s met luxe moederborden, en hele prijzige workstations. Laptops met deze aansluiting hebben we nog altijd niet in het wild gezien. Het maakt het een lastig verhaal voor aanbieders van ssd’s met een usb-aansluiting met deze snelheid. Zoals de Kingston XS2000. De stap van het bedrijf om een ‘langzamere’ Kingston XS1000 te introduceren, is dan ook helemaal niet vreemd.

Kingston XS1000: 10 gigabit per seconde is óók snel

De Kingston XS1000 lijkt qua vorm en gewicht sterk op de XS2000….