De jeugd moet het doen bij Oranje – Voetbal International

Geluk bestaat niet in voetbal, het zit mee of het zit tegen. Ronald Koeman heeft in zijn tweede termijn als bondscoach van het Nederlands elftal te maken met het tweede; de wind blaast even niet in zijn rug. Nadat buikgriep en blessures zorgden voor een valse start in de kwalificatie voor het EK in Duitsland en de Final Four van de Nations League op een mislukking uitliepen, moet Oranje nu onder wéér een niet al te gunstig gesternte winnen van Griekenland en Ierland om EURO 2024 in het vizier te houden. Blessures en vormverlies trekken nu al een wissel op de voorbereiding op de twee cruciale interlands. De problemen op een rij.