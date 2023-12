De iPhone 16 geruchtenmolen – Apparata

Het duurt nog even voor de iPhone 16 in de winkels zal liggen, maar dat weerhoudt de geruchtenmolen er niet van om op volle toeren te draaien. Met nog iets minder dan een jaar te gaan wordt er al druk gespeculeerd over de camera, het design en nog veel meer. Alle geruchten opsommen is meer werk dan het waard is. Dus hebben we de meest gangmakende en waarschijnlijke geruchten er uit getrokken om hier uit te lichten.

Release en line-up

De iPhone 15 en iPhone 15 Pro toestellen zijn nog maar net gelanceerd. Nu al kijken de tech watchers naar het einde van 2024. Naar verluidt komt tegen het einde van de herfst van dat jaar de volgende generatie iPhones op de markt. Wederom komen er twee varianten, de gewone en de Pro variant.

Waarschijnlijk blijft de reguliere iPhone 16 grofweg dezelfde dimensies behouden als de iPhone 15. De iPhone 16 Pro echter, wordt voor het eerst in jaren ietsje groter dan haar voorganger. Gelukkig voor Apple liefhebbers met kleine handen worden…