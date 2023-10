De iPhone 15 barst een stuk sneller dan zijn voorganger

Apple’s nieuwste iPhone 15 Pro blijkt minder duurzaam te zijn dan zijn voorganger, ondanks de sterke titanium behuizing. De glazen achterkant van het toestel barst sneller, zelfs bij een val van borsthoogte, zo blijkt uit tests uitgevoerd door AppleTrack en YouTuber JerryRigEverything.

iPhone 15 vs iPhone 14

In een valtest uitgevoerd voor het Sydney Opera House, barstte de lens van de iPhone 15 Pro en de glazen achterkant, terwijl de iPhone 14 Pro slechts enkele barsten in het scherm had. JerryRigEverything bevestigde deze bevindingen in een aparte test, waarbij de achterkant van de iPhone 15 Pro ook barstte na enkele seconden stevig duwen.

Titanium iPhone

Experts suggereren dat het titanium, dat minder flexibel is dan het roestvrij staal van de iPhone 14 Pro, mogelijk de oorzaak is van het sneller barsten van het glas. Apple heeft het vervangen van het achterpaneel goedkoper gemaakt, wat erop wijst dat het bedrijf zich bewust is van de verminderde…