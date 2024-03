De Intel Core i9-14900KS is vermoedelijk de laatste van zijn generatie

Met de Intel Core i9-14900KS sluit Intel vermoedelijk het tijdperk van de ‘Intel Core i’ af.

De Intel Core i9-14900KS voert de huidige architectuur tot het maximum op, maar deze processor zal vermoedelijk de geschiedenis in gaan als de laatste van zijn soort.

Intel heeft in een paar jaar grote stappen gezet. De toegenomen druk vanuit concurrent AMD droeg daar ongetwijfeld aan bij. Met de 12e generatie Alder Lake introduceerde het bedrijf hybride processors, met twee soorten rekenkernen. Die kreeg nog een snelheidstoename (en wat extra rekenkernen) met de 13e generatie, Raptor Lake. Samen met de komst van Intel 7, een kleiner en efficiënter productieprocedé, wist het hiermee een forse sprong in prestaties te realiseren. Tegelijk kwamen ook de limieten snel in zicht. De 14e generatie bracht marginale verbeteringen. De nu aangekondigde Intel Core i9-14900KS is dan ook zeer waarschijnlijk niet alleen het toppunt van wat deze architectuur vermag, maar ook…