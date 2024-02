De herwaardering van cybersecurity is begonnen

Het aandeel Palo Alto Networks daalde gisterenavond met 20% na de bekendmaking van de resultaten over het tweede kwartaal.

Na jaren met omzetgroei van meer dan 25% presenteerde CEO Nikesh Arora een herziene verwachting van 16% groei voor het komende jaar. Beleggers beoordelen de aandelen opnieuw op basis van de nieuwe informatie. Een lagere groei zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot structureel lagere prijzen die beleggers bereid zijn te betalen. Toch is er geen man overboord. In een tijdperk van digitalisering is cybersecurity onmiskenbaar een eerste levensbehoefte.

‘Bestedingsmoeheid’

De cijfers van Palo Alto voor het meest recente kwartaal waren helemaal niet slecht. De omzet steeg naar $1,98 miljard (+19%), het orderboek steeg naar $2,35 miljard (+16%) en de winst per aandeel kwam uit op $1,46 (+39%), waar analisten $1,30 hadden verwacht. Maar tijdens de toelichting sprak Arora over ‘bestedingsmoeheid’ bij klanten, die soms van mening zijn dat cyberbeveiliging een…