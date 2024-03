De grote rivalen van Ethereum: Solana en Cardano onder de loep

Al sinds de lancering van het smart contract platform Ethereum (ETH) wordt er gespeculeerd over een “Ethereum killer”. Hoewel het platform van Vitalik Buterin de eerste in zijn soort is, zijn er over de jaren veel concurrenten bijgekomen.

Onder deze concurrenten springen Solana (SOL) en Cardano (ADA) eruit als twee van de meest prominente projecten die regelmatig als potentiële “Ethereum killers” worden bestempeld. In dit artikel nemen we een kijkje naar welk netwerk de beste kansen heeft om Ethereum van de troon te stoten.

Wat is Cardano?

Cardano is een blockchain-platform, opgericht door Charles Hoskinson, die tevens medeoprichter was van Ethereum. Met Cardano wilde Hoskinson een geavanceerder en efficiënter systeem creëren dan bestaande platforms.

Het platform legt een sterke focus op decentralisatie en de praktische toepasbaarheid van blockchain-technologie in de echte wereld. Een belangrijk speerpunt is de Afrikaanse markt, waar Cardano de…