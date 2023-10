De Google Pixel Watch 2 komt ook naar Nederland en België

De Google Pixel Watch 2 kan met behulp van een zogenaamde cEDA-sensor je stressniveau meten en biedt hulp om dat te verlagen.

Vorig jaar introduceerde Google de eerste Pixel Watch, maar niet in Nederland. De Pixel Watch 2 zal hier wel te koop zijn, en moet het beste van Fitbit en Google naar je pols brengen.

De Pixel Watch was vorig jaar een interessante toevoeging aan het assortiment van Google apparaten. Helaas kwam het polshorloge niet naar Nederland, maar de opvolger wel. Dat lijkt gunstig uit te pakken voor wie besloot een jaartje te wachten, want de Pixel Watch 2 heeft een sensor aan boord die de voorganger nog moest missen. En dat is niet de enige verbetering.

Google Pixel Watch 2: Fitbit-killer?