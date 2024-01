‘De gifbeker is nog niet leeg’ – Voetbal International

Vlak voor tijd wilde Noppert een bal die zijn strafschopgebied in kwam wegschieten. Hij ramde het speeltuig echter tegen ploeggenoot Pawel Bochniewicz aan, die zo een eigen doelpunt maakte. ‘Het gebeurt je weer…’, verzuchtte Noppert. ‘De gifbeker is nog niet leeg, laten we het daar op houden. Je probeert het zo goed mogelijk te doen: voor jezelf, voor het elftal, voor de club. Dat zoiets dan gebeurt, waardoor je gelijkspeelt… Daar slaap ik slecht van. Dit is een aardig tikkie.’