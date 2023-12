De financiële toezichthouder van Hongkong opent de deur voor spot-crypto-ETF’s

In een recente ontwikkeling heeft Hong Kong aangekondigd klaar te zijn voor de introductie van spot-crypto-ETF’s (exchange-traded funds). Op 22 december onthulde de financiële toezichthouder van de stad, de Securities and Futures Commission (SFC) samen met de Hong Kong Monetary Authority (HKMA), de de facto centrale bank, dat ze bereid zijn aanvragen voor dergelijke fondsen te ontvangen.

Herziening van huidig beleid

Deze aankondiging volgt op een herziening van het huidige beleid voor tussenpersonen die betrokken zijn bij activiteiten gerelateerd aan virtuele activa. De SFC is nu open voor aanvragen voor de autorisatie van verschillende fondsen, waaronder Virtual Asset Spot ETF’s, naast de al bestaande crypto futures ETF’s.

In een aparte circulaire, eveneens uitgegeven op 22 december, heeft de SFC criteria uiteengezet voor fondsen om direct te investeren in identieke spot Virtual Asset (VA) tokens die beschikbaar zijn voor het publiek in Hong Kong op door de SFC…