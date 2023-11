De financiële én menselijke kosten van hittegolven

Volgens NASA was de zomer van 2023 de warmste sinds het begin van de metingen in 1880. Wereldwijd schatten wetenschappers dat de opwarming van de aarde ongeveer 1,2°C bedraagt vergeleken met het pre-industriële tijdperk. Hittegolven veroorzaken niet alleen droogtes en bosbranden, maar ook overstromingen en tornado’s die land en gebouwen verwoesten en infrastructuur ontwrichten.

De frequentie van extreme weersomstandigheden neemt toe en het is vrijwel zeker dat deze sinds de jaren vijftig intenser en frequenter zijn geworden. In de zomer van 2023 werden vooral drie regio’s zwaar getroffen: Zuid-Europa, de VS en Mexico, en China. Het is waarschijnlijk dat zo’n zomer vaker zal gaan voorkomen

In haar rapport uit 2022 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) acht belangrijke risico’s voor menselijke activiteiten vastgesteld en beoordeeld, van de verstoring van bepaalde activiteiten zoals transportsystemen tot het verlies van levensonderhoud, toegenomen armoede…

