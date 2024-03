De Fediverse: sociale netwerken die je gegevens privé houden

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Sociale media spelen de afgelopen jaren een alsmaar grotere rol in het dagelijkse leven. Alleen al in Nederland en België gebruiken maar liefst 22 miljoen mensen regelmatig sociale media. Of het nu gaat om Facebook, Instagram, TikTok, het vernieuwde ‘X’ of zelfs Reddit: de bedrijven achter die apps en websites krijgen, dankzij je lidmaatschap, heel wat informatie over je. De zogenaamde ‘Fediverse’ wil een uitweg bieden aan wie dat beu is, maar geen afscheid kan of wil nemen van sociale media.

Dat is toch het idee dat de ontwikkelaars van het World Wide Web Consortium hadden toen ze in 2018 het ActivityPub-protocol op GitHub plaatsten. Vrij lang gingen zowel het protocol als de applicaties die er gebruik van maken onopgemerkt hun gang. Met uitzondering van een aantal activisten en techneuten vond haast niemand de weg naar de…