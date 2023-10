De Fed zet aandelen onder druk met rendementen

Dat de rendementen van aandelen en obligaties over de laatste 2,5 jaar gelijk zijn, kan worden toegeschreven aan de Federal Reserve (Fed). In de lente van 2022 heeft de Fed de rente opnieuw op de kaart gezet door deze te verhogen vanaf 0%.



De Fed heeft sindsdien in een hoger tempo de rente opgeschroefd dan voorheen. Momenteel ligt deze tussen de 5,25 en 5,50%. Bij het meest recente tarievenbesluit, vorige week, koos voorzitter Jerome Powell ervoor om de rente onveranderd te laten. Maar hij benadrukte wel dat zijn aanpak om inflatie te bestrijden nog altijd niet voorbij is.

Stijgende olieprijs

Powell sluit niet uit dat er dit jaar nog een renteverhoging komt….