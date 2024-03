De explosieve groei van Worldcoin: AI-Innovatie en Sam Altmans visie

In februari maakte de Worldcoin (WLD) token een opvallende sprong voorwaarts, gedreven door de toenemende belangstelling voor kunstmatige intelligentie.

Deze altcoin heeft aanzienlijk geprofiteerd van de hype rondom AI-technologieën zoals ChatGPT, evenals het succes van bedrijven zoals Nvidia. Maar wat houdt WLD nu precies in, en is deze hype wel terecht? In dit artikel zoeken we het uit.

Wat is Worldcoin (WLD)?

Worldcoin (WLD) is een cryptocurrency-project dat zich richt op het creëren van een uniek wereldwijd identificatiesysteem. Het doel is om iedereen op de planeet een digitale identiteit te bieden, die wordt vastgelegd door middel van een biometrische scan van het oog. Deze identiteit kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder het beveiligen van transacties en het toegankelijk maken van gedecentraliseerde financiële diensten.

Worldcoin combineert dus innovatieve technologie met blockchain om privacy, veiligheid en…