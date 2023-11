De evolutie van opslag | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het is moeilijk voor te stellen dat de computers van vroeger complete loodsen in beslag namen, maar toch is dat wat er gebeurde. De reis van kilobytes naar terabytes is lang, maar oh zo interessant.

Het is compleet verbazingwekkend om te bedenken dat jouw smartphone exponentieel meer rekenkracht bezit dan de computers die de Apollo-maanmissies mogelijk maakten. Dit is slechts een glimp van de verbazingwekkende evolutie van opslagtechnologie. Tijdens de Apollo 11-missie, die de eerste mensen op de maan zette, was het beschikbare computergeheugen slechts 64 KB. Dit is slechts een fractie van wat je vandaag de dag in de simpelste en goedkoopste usb-sticks kan vinden. De reis van de bescheiden beginjaren van ponskaarten en magnetische tapes naar de ongelofelijk…