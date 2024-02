De evolutie van audio: van vinyl tot Spotify

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

In een wereld waarin technologie steeds meer ons dagelijks leven bepaalt, is ook de manier waarop we naar muziek luisteren door de jaren heen compleet veranderd. Welke technologieën waren de drijvende kracht achter die audio(r)evolutie?

Terugblikkend kunnen we stellen dat het allemaal bijzonder snel is gegaan: van de simpele charme van vinylplaten naar de onmiddellijke toegang tot de gigantische onlinebibliotheken van streamingdiensten als Spotify. Hoewel de audiowereld een ware revolutie doorgemaakt heeft, is het leuk om te zien hoe we in de laatste tien jaar terug lijken te gaan naar traditionele muziekmedia. De muziekindustrie is altijd een bron van innovatie geweest als het aankomt op technologie en de cultuur van luistergewoonten die de muziekwereld heeft gevormd. Toch hebben de eenvoudige dagen van vinyl en cassettes…