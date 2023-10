De elektrische auto als buffer voor het elektriciteitsnetwerk

De overstap van fossiele brandstoffen naar elektriciteit als krachtbron voor onze auto’s is een belangrijke stap in de energietransitie. Maar uiteraard is dat niet zonder problemen. Oliefracties zijn nu eenmaal een fantastisch stabiele bron van energie. Stop het in een vat, laat het zitten in je tank, loopt wel los. Met elektriciteit is dat minder makkelijk.

Doorgaans wordt de vraag direct gedekt door de energie die wordt opgewekt. Er wordt maar heel weinig elektriciteit opgeslagen voor later gebruik. Eigenlijk alleen maar in batterijen, van bijvoorbeeld je telefoon of je nieuwe EV. Heel leuk en aardig, maar wanneer het elektriciteitsnet overvraagd wordt, heb je er niet veel aan, of toch wel?

Auto als ‘buurtbatterij’

Het is in het geval van elektrische auto’s makkelijker dan je wellicht zal denken om de energie die ze uit het net halen in geval van nood, er terug in te stoppen. Met behulp van bidirectioneel laden kan een elektrische auto aangesloten op het…