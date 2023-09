De ECB verhoogt de beleidsrente, maar de euro daalt

Begin van deze week bewoog EUR/USD zijwaarts rond 1.0730. Inflatiecijfers uit de VS veroorzaakten wat kortstondige volatiliteit, maar alle ogen waren gericht op het ECB rentebesluit. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Beleggers waren erg verdeeld over wat de ECB zou gaan beslissen. De markt zag een kans van 64% dat de rente met 25 basispunten verhoogd zou worden. De ECB verhoogde de drie belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten; de depositorente naar 4%. De eerste reactie was een hogere EUR/USD. Het hoogste punt was 1,0747 voordat de koers begon te dalen. Ook de rente op Duitse staatsobligaties daalde. De lagere euro werd veroorzaakt door de marktverwachting dat dit de laatste renteverhoging was. Immers, de ECB heeft de groeiramingen fors verlaagd. Tijdens de persconferentie gaf voorzitter Lagarde ook indirect signalen dat dit de laatste renteverhoging zou kunnen zijn. Wij verwachten dat de macro-economische resultaten (zowel groei als inflatie) onder de…