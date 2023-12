De drie belangrijkste prijsniveaus voor Ripple (XRP) in 2024

XRP toont eindelijk tekenen van leven met een plotselinge koersstijging van 4,5% gisteren. Dit markeert het begin van een cruciale fase voor het project, waarbij het zich voorbereidt op een potentiële bull run. Er zijn drie sleutelprijsniveaus die in deze context van belang zijn.

Een positieve ontwikkeling is dat XRP het eerste cruciale prijsniveau van $0,63 al heeft doorbroken op het moment van schrijven. Dit prijspunt, geïdentificeerd door de 50-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelde (EMA) – een technische indicator die de gemiddelde prijs van een activum over de laatste 50 dagen weergeeft – vormt een belangrijk weerstandsniveau. Met het doorbreken van deze weerstand is het essentieel dat XRP het momentum vasthoudt en de volgende koersdoelen bereikt.

Een sterke weerstand op $0,67 en $0,71

Het volgende significante weerstandsniveau ligt rond $0,67, gevolgd door een derde kritiek niveau op $0,71. Dit laatste niveau is vooral belangrijk, aangezien de munt…