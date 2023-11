De do’s en dont’s in vacatureteksten bij secretariële vacatures

De arbeidsmarkt staat nog steeds onder druk. Er zijn meer vacatures dan beschikbare kandidaten. Juist dan is het van groot belang dat vacatureteksten voor secretariële vacatures zo aantrekkelijk en onderscheidend als mogelijk zijn. In dit blog zoomen we in op de do’s en dont’s voor een goede vacaturetekst. Een secretaresse is immers vaak betrokken bij het opstellen van de vacaturetekst wanneer een collega moet worden vervangen of uitbreiding nodig is.

Wat moet je vooral wel doen – de do’s