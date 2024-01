De Dogs of the Dow voor 2024

Het dividend is voor veel beleggers een belangrijke reden om aandelen te kopen. Of zoals John Burr Williams het verwoordde: een koe koop je voor de melk, een kip voor de eieren en aandelen voor het dividend.

In zijn meesterwerk The Theory of Investment Value uit 1938 zette Williams met formules en concepten de krijtlijnen uit van de moderne beleggingstheorie. De tot vandaag meest gangbare definitie voor de waarde van een aandeel is van hem. Die staat nu bekend als de Gordon-Shapiro-formule, naar het duo dat de wiskundige notatie in 1956 lichtjes heeft herschreven, maar de formule werd wel door Williams bedacht.

Winstuitkeringen

Williams wist in 1938 al…