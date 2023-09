Feyenoord begint binnenkort als regerend landskampioen aan de groepsfase van de Champions League. De Rotterdammers krijgen donderdag 31 augustus om 18.00 uur wie ze in dat toernooi gaan tegenkomen. Dan vindt namelijk de loting plaats in Monaco. Feyenoord zit in pot 1 en ontloopt zodoende onder meer Manchester City, FC Barcelona en Bayern München. Desondanks wacht waarschijnlijk alsnog een zware loting, weet ook FCUpdate-redacteur en Feyenoord-fan Bob van Dijk. “De doelstelling is om derde te worden en in Europa te blijven”, aldus Bob in de nieuwste FCUpdate Podcast.

