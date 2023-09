De Digitale Diensten Wet is ingegaan

De grote tech bedrijven, de kampioenen van ‘move fast and break things’ hebben lang kunnen genieten van het bestaan van het digitale Wilde Westen. Maar de wet haalt de sector nu dan toch eindelijk steeds verder in. In de EU zijn we sinds deze week weer een stapje verder met de Digitale Diensten Wet.

EU wil meer grip op big tech

In de EU en net daar buiten maakt men zich al eventjes druk over de manier waarop grote tech bedrijven de levens van de gemiddelde burger binnen dringen. Gratis apps die enorme hoeveelheden data verzamelen om dat vervolgens in te zetten voor gepersonaliseerde advertenties.. De nieuwe wet wil het allemaal gaan reguleren, een ambitieus doel.

De wet beslaat in totaal 92 artikelen met bepalingen voor de grote tech bedrijven. De onderwerpen beslaan gepersonaliseerd adverteren, het modereren van content, het aanbieden van namaakproducten en de gevolgen voor de geestelijke gezondheid. Ook wordt het voor de betrokken bedrijven straks vereist om…