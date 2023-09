De Denon Ceol N12 komt met een nog hogere wife-approval factor

De Denon CEOL RCD-N12 neemt een zeer bescheiden hoeveelheid ruimte in, en is toch een zeer veelzijdige apparaat, geschikt voor zowel muziek als beter geluid bij de TV.

Niet iedereen wordt enthousiast van een woonkamer vol apparatuur en kabels. Compacte en toch goede audio-oplossingen mogen dan ook rekenen op waardering van huisgenoten en partners met gevoel voor stijl. De Denon CEOL RCD-N12 zal daar vermoedelijk op enthousiasme kunnen rekenen.

De Denon Ceol systemen vertonen een hoge mate van integratie. In een compact kastje verenigen ze veel functies voor weergave van klassieke en moderne audiobronnen. De nieuwste incarnatie is de Denon Ceol RCD N12, kortwege Denon Ceol N12. Belangrijk verbeterpunt bij dit model is dat er een hdmi-aansluiting op zit. Zo kan de soundbar ook de woonkamer uit.

Denon Ceol N12: van nog meer markten thuis

De eerdere versies van de Denon Ceol systemen konden al overweg met cd’s, radio en streaming audio. De Denon Ceol N12…