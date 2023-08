De Denon AVR-X1800H thuisbioscoop receiver met ‘8K HDMI’ is vanaf oktober te koop

De Denon AVR-X1800H is de meerkanaals tegenhanger van de gelijktijdig aangekondigde DRA-900H.

Tegelijk met een nieuwe stereo AV-receiver kondigt Denon ook een nieuwe meerkanaals AV-receiver aan. De AVR-X1800H moet thuisbioscoopliefhebbers aanspreken met meerdere snelle HDMI-aansluitingen.

Op papier in elk geval oogt het als een lastige keuze: de Denon DRA-900H of de tegelijk aangekondigde Denon AVR-X1800H. Stereo versus meerkanaals, maar beide voorzien van (even) veel snelle hdmi-aansluitingen. Muziekliefhebbers zullen allicht voor de eerste gaan, terwijl film- en gameliefhebbers toch de tweede ernstig moeten overwegen. Daar komt bij dat de Denon AVR-X1800H nog wat scherper geprijsd is dan zijn stereo familielid. Met tot 7.1 kanaals geluid is hij geschikt voor middelgrote kamers, aldus de fabrikant.

Denon AVR-X1800H: ook veel HDMI-aansluitingen

Net als de DRA-900H heeft de AVR-X1800H zes hdmi-ingangen, en één uitgang. Daarvan zijn drie ingangen in…