De daling van bitcoin is begonnen, dit is het laatste nieuws

Afgelopen nacht is de koers nog wat verder gedaald en hierdoor begint het allemaal wel wat spannender te worden. Verder is het nog eens een belangrijke dag, want de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) komt vandaag tot een nieuw rentebesluit. Er is van alles aan de hand dus, maar om je zo goed mogelijk op de hoogte te houden, is hier de laatste duidelijke informatie.

De huidige koers

Gisteravond was het zover. De daling was al een aantal uur bezig en zat te schommelen tussen de 41.400 en 42.000 dollar. Uiteindelijk rond een uur of 19:00 was het raak. Het dieptepunt ligt onder de 40.700 dollar. Hierna schoot het wel weer even omhoog, maar dit hield het niet lang vol.

Op dit moment is de prijs van Bitcoin op de Bybit crypto exchange 41.051 dollar. Op de Nederlandse cryptobeurs Bitvavo is de prijs van Bitcoin in euro omgerekend dus €38.053. In de afgelopen 24 uur kun je dus stellen dat de waarde van Bitcoin met 1,08% is gedaald.

Ondanks dat Bitcoin het nu even wat lastiger heeft,…