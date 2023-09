De Cirkel van Invloed voor Support Professionals

Als Support Professional vervul je een cruciale rol binnen een organisatie. Je bent de rechterhand van je manager of team en bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van processen en het zorgen voor een soepele gang van zaken. In deze rol kom je echter ook vaak obstakels tegen die buiten jouw directe controle liggen. Hoe ga je hiermee om? Dat is waar de ‘Cirkel van Invloed’ om de hoek komt kijken.

De ‘Cirkel van Invloed’ is een concept dat is ontwikkeld door Stephen Covey in zijn boek ‘The 7 Habits of Highly Effective People‘. Het idee erachter is eenvoudig: in plaats van je te richten op zaken die buiten jouw controle liggen, zou je je aandacht moeten richten op die zaken waar je wel invloed op hebt.

Binnen de Cirkel van Invloed

Laten we eens kijken naar wat er zich binnen jouw ‘Cirkel van Invloed’ bevindt. Dit zijn de zaken waar je direct controle over hebt en waar je invloed op kunt uitoefenen. Als Support Professional zijn dit onder andere: