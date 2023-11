De chaos bij OpenAI is compleet: Sam Altman keert terug als CEO

Het is zachtst gezegd een interessante week geweest voor ChatGPT ontwikkelaar OpenAI. Wat begon met het abrupte ontslag van de CEO van het bedrijf, Sam Altman, lijkt nu voorlopig even abrupt beteugeld met zijn terugkeer. Details blijven vaag en druk bediscussieerd, maar in de kern van de consternatie lijkt een scheuring te ontstaan tussen twee kampen binnen het bedrijf. Aan de ene kant van het conflict staat een groep mensen die een langzamer tempo eisen en willen dat de gevaren van “AI” serieus worden genomen. Aan de andere kant – het kamp van Sam Altman – staat een groep die het klassieke credo van “move fast and break things” voor evangelie aanzien. Heeft die laatste groep nu gewonnen?

Een week lang strijd

Het plotselinge ontslag van Sam Altman kwam als een verrassing voor velen. De raad van het bedrijf had besloten dat Altman beter kon vertrekken. Binnen no time werd hem een baan aangeboden bij de grootste geldschieter van OpenAI, Microsoft. Vanuit die…