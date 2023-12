De bitcoin koers explodeert, wat te doen?

De bitcoin koers explodeert. Het is nauwelijks meer bij te houden, want de koers schiet alle kanten op. Vannacht steeg het de 44.000 dollar voorbij. Inmiddels is het weer teruggevallen naar 43.600 dollar, maar uiteindelijk is de grote vraag waar dit nu stopt?

Het lijkt erop dat dit nog niet het einde is van de zogenoemde bitcoin rally en dat betekent dat er nog veel in petto is voor iedereen.

De Bitcoin koers

Een koers verwijst naar de actuele prijs van iets. Dit kan van alles zijn. Wel is het zo dat het altijd gaat om een financieel instrument. Voorbeelden hiervan zijn aandelen of in dit geval cryptocurrency. De waarde van de bitcoin wordt, net als in alle andere gevallen, bepaald en berekend door de vraag en aanbod op de markt van bitcoin.

Om er zo dicht mogelijk bij te zitten, wordt er aangeraden om verschillende nieuwswebsites te kijken die ook echt te vertrouwen zijn, maar met de stijgingen van de afgelopen periode is het nieuws daadwerkelijk overal te vinden.

De 44.000 dollar is…