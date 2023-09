De beste smart-tv’s in 2023

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wanneer je tegenwoordig een tv koopt, is er veel meer om rekening mee te houden dan vroeger. Natuurlijk staat de beeldkwaliteit voorop, maar het is essentieel dat een smart-tv ook effectief slim genoeg is om alle soorten content vloeiend te ondersteunen. We zetten het voor je op een rijtje.

Waar vroeger Full HD-tv’s (met een resolutie van 1080p) de norm waren, geldt dat nu eigenlijk gewoon voor 4K-schermen. Hoewel de prijzen van oled-tv’s in de afgelopen jaren zijn gedaald, zijn ze over het algemeen nog steeds duurder dan lcd-tv’s. Het prijsverschil kan variëren afhankelijk van het merk, de grootte en de specifieke modellen. Het is altijd raadzaam om prijzen en specificaties te vergelijken om de beste keuze te maken binnen jouw budget. Met een ‘oudere’ lcd-tv is het mits wat finetuning van de instellingen trouwens…