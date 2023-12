De beste rugged smartphones | Clickx

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Elk jaar worden smartphones gesofisticeerder en sterker. Dat heeft echter vooral betrekking tot de rekenkracht. Uiteindelijk blijven toestellen met een glazen scherm en soms zelfs glazen achterkant toch maar fragiel. Intussen zijn er smartphones in veel verschillende vormen en maten. Van kleine modellen die gemakkelijk in je broekzak passen, tot de allergrootste krachtpatsers die nog amper in je hand passen. Of je nu rondloopt met een compacte smartphone of een halve tablet, alle smartphones hebben één ding gemeen: als je ze hard genoeg laat vallen, gaan ze stuk. Een ongeluk is echter snel gebeurd, zeker wanneer je aan het werk bent. Een aantal fabrikanten is daarom begonnen met het fabriceren van rugged smartphones, smartphones die tegen een stootje kunnen. Als zo’n toestel uit je zak valt terwijl je op een…