De beste processors voor je pc

De CPU en GPU zijn de twee belangrijkste onderdelen bij het bouwen van een pc en dit zijn meestal ook de duurste onderdelen. Besparen doe je toch best op andere onderdelen, om te zorgen dat je processoren hebt die aan je vereisten voldoen, al hoef je natuurlijk niet per se de duurste en allerbeste opties te kiezen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer belangrijke onderdelen die je nodig hebt bij het bouwen van een pc, zoals de voeding, het RAM en het moederbord (waar we zo nog even op terugkomen), maar de processor is echt het brein van je pc en een goede grafische kaart is belangrijk voor zaken als gaming, videobewerking, het maken van 3D-renders en andere creatieve bezigheden. Het is daarom belangrijk om te bepalen wat je precies allemaal wil kunnen doen met je nieuwe pc en wat je budget is. In deze lijst vind je…